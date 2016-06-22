День скорби и памяти жертв войны: первые лица возложили цветы к могиле Неизвестного солдата (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, представители правительства и народные депутаты Украины.

Участники церемонии прошли траурным шествием от площади Славы к могиле Неизвестного солдата и возложили к памятнику цветы, после чего почтили память жертв войны минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, в Украине проходят мероприятия ко Дню скорби и чествования памяти жертв войны.

Памятная дата была установлена указом президента Украины от 17 ноября 2000 года.

Утром 22 июня 1941 года солдаты гитлеровской Германии без объявления войны вторглись на территорию СССР. Вторжение сопровождалось нанесением массированных ударов по военным и стратегическим объектам, а также по населенным пунктам.

В первые же часы на защиту Родины поднялись тысячи людей. В кровопролитной войне Украина понесла большие потери, среди погибших - более 5,5 млн мирного населения, 2,5 млн - солдаты.