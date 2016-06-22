Редакция газеты "Голос" отреагировала на исчезновение на территории "ЛНР" собственной журналистки

Об этом говорится в официальном заявлении, которое подписали председатель всеукраинского объединения «Голос» Ростислав Гудзинский и главный редактор газеты «Голос народу Івано-Франківщини» Виталий Черненький.

Авторы заявления отмечают, что исчезнувшая на оккупированной территории журналистка Ольга Богдановна Сворак действительно является корреспондентом газеты «Голос народу Івано-Франківщини» и Интернет-ресурса «Голос-Інфо».

«По заданию редакции Ольга Сворак находилась в Киеве, - говорится в заявлении. - На оккупированную территорию Ольга поехала по личным делам, и редакционного задания на эту поездку не получала».

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Комментируя размещенную в Интернете видеозапись, на которой журналистка якобы признается, что является агентом СБУ, авторы заявления утверждают, что это «признание» является ложным.

«О связи Ольги Сворак со Службой безопасности Украины нам ничего не известно», - говорится в заявлении.

Авторы документа выразили убеждение, что журналистка подвергалась пыткам, как физическим, так и психологическим, поэтому она себя оговорила.

«Недопустимо в 21 веке брать в заложники журналистов, да еще и женщин, прикрываясь ими, как живым щитом. Редакция газеты, сайта и общественной организации «Голос» будут добиваться освобождения украинской журналистки Ольги Сворак из заложников всеми доступными средствами», - заключают заявители.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины проверяет информацию об исчезновении журналистки интернет-ресурса «Голос-Інфо» на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.