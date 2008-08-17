В Ивано-Франковске открыли кофейню в стиле УПА

В Ивано-Франковске открыли кофейню «Бункер», которая воссоздает времена УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, во Львове уже около года функционирует кафе «Криївка», которое представляет эпоху Украинской повстанческой армии и является живым музеем истории УПА.

Ивано-Франковский «Бункер» - это соединение недавней истории украинского народа в освободительной борьбе за независимость и ее современная интерпретация.

Бункер - это подземное укрытие, в котором скрывались воины УПА. Эти хранилища были усовершенствованными системами жизнеобеспечения повстанцев, оборудованные вентиляцией, водопроводом, помещениями для проживания и учебы.

Фотографии повстанцев, портрет Степана Бандеры при входе, ветки калины на столе, элементы старинного быта на полках подчеркивают характер кофейни и воссоздают дух прошлого.

В «Бункере» посетителям предлагают кушанья старинной украинской кухни, которые приготовлены на воде из семейного колодца Степана Бандеры. Главное фирменное блюдо в «Бункере» - картофель, запеченный с салом.

Форма официантов - сочетание красного и черного (цвета флага УПА – УНИАН) и эмблема калины на груди.

По словам директора заведения Виталия ПОПАДИНЦА, «Бункер» - это не просто место, где можно выпить кофе. В кофейне планируется проводить презентации книг национально-освободительной тематики, показ фильмов, а также ежедневно будут звучать повстанческие песни. Первая художественная акция запланирована на 1 января и приурочена к 100-летию со дня рождения Степана Бандеры.

«Бункер» отличается от львовской «Криївки» тем, что здесь не требуют от посетителей паролей и ответов на них.