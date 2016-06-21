Мэр Измаила: ситуация в городе стабилизируется

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

"По состоянию на 22 часа 20 июня, с начала вспышки в больницы города Измаила и Измаильского района госпитализировано 432 человек, из них 268 – дети. Сегодня на стационарном лечении находятся 186 человек (в том числе, 98 детей)", - говорится в сообщении.

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За неполные сутки (с нуля часов до 22 часов понедельника) госпитализировано 27 человек.

Абрамченко отметил, что решение о проведении гиперхлорирования сети водоснабжения будет принято после того, как будут получены официальные расчеты состава дезинфицирующих растворов, а также официальные рекомендации о местах их применения.

Как сообщал УНИАН, ранее главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стал ротавирус в водопроводной воде. По факту массового отравления людей в Измаильском районе открыто уголовное производство.