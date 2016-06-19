Как украинцы праздновали Троицу (фото)
21:16, 19 июня 2016Общество
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Сегодня, на 50-й день после Пасхи и на 10-й день после Вознесения, отмечают один из 12 самых больших христианских праздников в году – День Святой Троицы, Пятидесятницу или День Сошествия Святого Духа.
Воспроизведения древнего украинского обряда на территории казацкого поселка "Мамаева Слобода" / Фото УНИАН
Считается, что Троица - это своеобразный символ возвращения к жизни. Вся природа расцветает, наполняется яркими красками и ароматами.
Накануне этого дня люди украшают свой дом зеленью, готовят праздничный стол и приглашают гостей. Готовясь к Троице, люди убирают дом, пытаясь освободить его от вещей, особенно тех, которые напоминают неприятные моменты в жизни.
На Троицу также принято украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена и Сионская горница в тот благословенный день.
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