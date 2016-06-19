Как украинцы праздновали Троицу (фото)

Считается, что Троица - это своеобразный символ возвращения к жизни. Вся природа расцветает, наполняется яркими красками и ароматами.

Накануне этого дня люди украшают свой дом зеленью, готовят праздничный стол и приглашают гостей. Готовясь к Троице, люди убирают дом, пытаясь освободить его от вещей, особенно тех, которые напоминают неприятные моменты в жизни.

На Троицу также принято украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена и Сионская горница в тот благословенный день.