Флаг крымскотатарского батальона подняли на "Чонгаре" (видео)

На пункте пропуска "Чонгар" на границе с оккупированным Крымом подняли флаг крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана. Об этом координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов написал в своем Facebook.

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"Сегодня произошёл исторический момент для нашего батальона . Мы подняли свой батальонный флаг. Над его созданием и разработкой несколько месяцев работали наши ребята. Флаг батальона вместе с крымскотатарским национальным флагом, вместе с державным флагом Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Ленур Ислямов анонсировал создание крымскотатарского батальона, который войдет в ВСУ, в декабре 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, 7 июня Аваков заявил, что не поддерживает инициативу создания крымскотатарского батальона.

«Я встречался с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым. Мы обсуждали, как использовать тех патриотов (от крымскотатарского народа - УНИАН), которые находятся на материковой территории Украины. Мы все-таки приняли линию, что это страна Украина, и здесь не должно быть ни армянского, ни грузинского, ни отдельного крымскотатарского батальона. Это должны быть специальные силы украинской армии, в которых могут служить и крымские татары, и армяне, и много других... Я сторонник другого подхода, я все-таки подавляющее большинство этих активистов знаю. Мы с ними сотрудничаем», - сказал Аваков.

Он отметил, что огромное количество представителей крымскотатарского народа служит, в том числе в Национальной полиции, в частности на высоких должностях.

«По моему убеждению, крымский татарин, как любой другой гражданин Украины, должен быть в регулярном подразделении украинской армии, Национальной гвардии, Национальной полиции», - отметил министр.

Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов 20 декабря 2015 года анонсировал создание крымскотатарского добровольческого батальона «Крым» имени Номана Челебиджихана, в котором будут служить 560 человек. В апреле 2016 года Чубаров сообщил о разработке концепции деятельности батальона, которая представлена президенту Украины и министру внутренних дел.