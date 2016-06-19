Сегодня православные христиане отмечают Троицу

Сегодня, на 50-й день после Пасхи и на 10-й день после Вознесения, отмечают один из 12 главных христианских праздников в году – День Святой Троицы, Пятидесятницу.

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В праздник Пятидесятницы Святая Церковь вспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков. Название Пятидесятницы этот праздник получил потому, что это событие произошло на пятидесятый день после спасительного Воскресения Христова.

Праздник христианской Пятидесятницы заключает в себе двойное торжество. Первый день Пятидесятницы Церковь посвящает во славу Пресвятой Троицы, а второй - на славу Духа Пресвятого. Празднование Святому Духу начинается вечерним Богослужением в воскресенье.

Праздник Пятидесятницы отмечался и в ветхозаветной церкви, но оно было связано с упоминанием дарования Синайского закона, полученного евреями через 50 дней после выхода их из Египта. В современной церковной практике этот праздник называется также Днем Святой Троицы. Последнее название объясняется тем, что сошествием Святого Духа на апостолов открылась освящающая деятельность третьего Лика Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в спасении человеческого рода достигло совершенной ясности и полноты.

Накануне этого дня люди украшают свой дом зеленью, готовят праздничный стол и приглашают гостей.

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Считается, что Троица – это своеобразный символ возвращения к жизни. Вся природа расцветает, наполняется яркими красками и ароматами.

Готовясь к Троице, люди убирают дом, пытаясь освободить его от вещей, особенно тех, которые напоминают неприятные моменты в жизни.

На Троицу принято украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, была украшена и Сионская горница в тот день.