Четверым подозреваемым в хищении газа установили залог в размере 200 миллионов каждому - НАБУ

Четверым подозреваемым по делу о хищении газа государственного предприятия "Укргазвыдобування" суд установил залог в размере 200 миллионов гривень каждому.

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Сегодня, 18 июня, решением следственного судьи Соломенского суда А.Бобровника избрана мера пресечения для одного из ключевых фигурантов газовой схемы, подконтрольной народному депутату А.Онищенко, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 миллиона гривень", - сообщил он.

"Это решение выглядит странным, учитывая тот факт, что по результатам рассмотрения предыдущих 4-х ходатайств, в пятницу, 17 июня, рядовым участникам преступной группировки тот же судья установил в 130 раз больший залог, а именно 200 миллионов гривень каждому", - отмечается в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалуют данное решение, "поскольку оно несет прямую угрозу интересам следствия".

"Учитывая роль подозреваемого в реализации коррупционной схемы, существует большой риск того, что он без проблем соберет необходимую для залога сумму и после ее внесения пытаться скрыться от следствия", - считают в НАБУ.

Комментируя решение суда, директор НАБУ Артем Сытник отметил, что такие судебные решения ставят под угрозу результаты многомесячной следственной работы, что в очередной раз свидетельствует о неотложной необходимости создания специализированного антикоррупционного суда.

"Только так будет сформирована полноценная вертикаль независимых антикоррупционных органов", - убежден Сытник.

Читайте такжеУ Гройсмана проверят, как "Укргазвыдобування" использует доходы от повышения цен на газ

В НАБУ напомнили, что 15 июня детективами бюро и прокурорами САП в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием "Укргазвыдобувння", было проведено 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве. В результате были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схеме.

16 июня руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде согласованное с генеральным прокурором представление о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Александра Онищенко как одного из организаторов хищение газа, принадлежащего государству.

17 июня детективы НАБУ и прокуроры САП подали в суд Соломенского района Киева ходатайство об избрании меры пресечения 10-ти подозреваемым, задержанным 15 июня.

Как сообщал УНИАН, 15 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его ведомство инициировало арест и привлечение к ответственности народного депутата Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по продаже природного газа, который был добыт в совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування".

По данным ГПУ, "в результате противоправных действий Онищенко и подконтрольной ему преступной организации, при реализации заранее разработанного преступного плана, указанными лицами было присвоено средства ПАО "Укргазвыдобування" в сумме более 1,6 миллиарда гривень, чем нанесен ущерб государственным интересам на указанную сумму".