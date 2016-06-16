В зале официальных делегаций "Борисполя" подтвердили информацию о вылете чартерного рейса в Лион

В справочной службе зала официальных делегаций УНИАН подтвердили, что сегодня в 13.00 из “Борисполя” вылетает чартерный самолет во Францию и что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета.

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Сегодня ранее на условиях анонимности один из народных депутатов сообщил УНИАН, что группа парламентариев в 13.00 вылетает чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию.

Как известно, сегодня во Франции в рамках финальной части Евро-2016 состоится матч между сборными Украины и Северной Ирландии.

Игра начнется в 19.00.