В зале официальных делегаций "Борисполя" подтвердили информацию о вылете чартерного рейса в Лион
11:18, 16 июня 2016Общество
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В зале официальных делегаций международного аэропорта "Борисполь" подтвердили, что сегодня из аэропорта вылетает чартерный рейс в Лион, где состоится матч между сборными Украины и Северной Ирландии.
В зале официальных делегаций "Борисполя" подтвердили информацию о вылете чартера во Францию / УНИАН
В справочной службе зала официальных делегаций УНИАН подтвердили, что сегодня в 13.00 из “Борисполя” вылетает чартерный самолет во Францию и что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета.
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Сегодня ранее на условиях анонимности один из народных депутатов сообщил УНИАН, что группа парламентариев в 13.00 вылетает чартерным рейсом на Евро-2016 во Францию.
Как известно, сегодня во Франции в рамках финальной части Евро-2016 состоится матч между сборными Украины и Северной Ирландии.
Игра начнется в 19.00.
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