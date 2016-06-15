На Днепропетровщине пройдет дополнительная сессия ВНО для абитуриентов с оккупированных Донбасса и Крыма

Об этом УНИАН сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации.

К тестированию допустят выпускников 2016 года, которые записывались на ВНО, но не смогли пройти тестирование во время основной или дополнительной сессий.

По информации департамента, чтобы сдать экзамен в Днепре, необходимо подать заявление с соответствующей просьбой. Выпускникам оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей следует обращаться в Донецкий центр оценивания качества образования (временно находится в Славянске - телефоны (095) 523-30-67, (095) 523-29-95), из Крыма – в Херсонский (телефон (0552) 46-00-55). Заявления будут принимать до 21 июня.

График экзаменов ВНО будет составлен до 25 июня, результаты обнародуют до 16 июля.

Выпускники из Крыма и Донецкой и Луганской областей, которые проживают на неконтролируемых территориях, будут сдавать на Днепропетровщине тестирование по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, русскому, испанскому, английскому, немецкому, французскому языкам, биологии и физике. Получив сертификат об успешном прохождении ВНО, они смогут поступить в украинские вузы.

Читайте такжеНа Донетчине и в Крыму не было митингов Евромайдана - одобренный Минобразования учебник истории

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки Украины перенесло дополнительную сессию ВНО для абитуриентов из временно оккупированного Крыма на начало июля.

В 2016 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны подать сертификаты ВНО лишь 2016 года. Каждый участник ВНО имеет право сдать тесты не более чем по 4 предметам. В общем, тестирование проводится по 12 предметам. Основная сессия ВНО проводилась с 5 мая по 17 июня, дополнительная - с 14 июня по 4 июля.