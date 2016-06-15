На Днепропетровщине пройдет дополнительная сессия ВНО для абитуриентов с оккупированных Донбасса и Крыма
В Днепропетровской области со 2 по 9 июля пройдет дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) для абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, которые хотят получить высшее образование в Украине.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации.
К тестированию допустят выпускников 2016 года, которые записывались на ВНО, но не смогли пройти тестирование во время основной или дополнительной сессий.
По информации департамента, чтобы сдать экзамен в Днепре, необходимо подать заявление с соответствующей просьбой. Выпускникам оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей следует обращаться в Донецкий центр оценивания качества образования (временно находится в Славянске - телефоны (095) 523-30-67, (095) 523-29-95), из Крыма – в Херсонский (телефон (0552) 46-00-55). Заявления будут принимать до 21 июня.
График экзаменов ВНО будет составлен до 25 июня, результаты обнародуют до 16 июля.
Выпускники из Крыма и Донецкой и Луганской областей, которые проживают на неконтролируемых территориях, будут сдавать на Днепропетровщине тестирование по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, русскому, испанскому, английскому, немецкому, французскому языкам, биологии и физике. Получив сертификат об успешном прохождении ВНО, они смогут поступить в украинские вузы.
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Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки Украины перенесло дополнительную сессию ВНО для абитуриентов из временно оккупированного Крыма на начало июля.
В 2016 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны подать сертификаты ВНО лишь 2016 года. Каждый участник ВНО имеет право сдать тесты не более чем по 4 предметам. В общем, тестирование проводится по 12 предметам. Основная сессия ВНО проводилась с 5 мая по 17 июня, дополнительная - с 14 июня по 4 июля.