Минобразования перенесло дополнительную сессию ВНО для абитуриентов из оккупированного Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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По ее словам, дополнительная сессия ВНО будет проходить с 4 по 12 июля.

«Есть абитуриенты, которые готовы сдавать ВНО, которые готовились к этому и регистрировались, но сдача единого государственного экзамена на территории РФ завершается 30 июня. И в связи с этим абитуриенты не имеют возможности выехать на территорию Украины для того, чтобы здесь сдать ВНО... Как известно, дополнительная сессия ВНО начинается в июне. Мы рассмотрели такую возможность для таких абитуриентов, которые не смогут выехать для прохождения ВНО, поэтому специально для них будет перенесена дополнительная сессия, которая состоится с 4 по 12 июля. Они смогут сдать ВНО», - отметила Гриневич.

Министр также подчеркнула, что для прохождения ВНО этой категории абитуриентов до 20 июня нужно сообщить в региональные центры оценивания качества образования, где они регистрировались, о своих намерениях принять участие в дополнительной сессии.

Как сообщал УНИАН, регистрация на участие во ВНО проходила с 1 февраля по 4 марта. В 2016 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны подать сертификаты ВНО лишь 2016 года. Каждый участник ВНО имеет право сдавать тесты не более чем по 4 предметам. В общем, тестирование будет проводиться по 12 предметам. Основная сессия ВНО будет проводиться с 5 мая до 17 июня, дополнительная - с 14 июня до 4 июля.