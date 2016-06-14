Женщина родила в поезде "Львов – Ривне"

<img alt="" Поезд="" Единения="" Украины="" "Трухановская="" Сечь"="" уже="" в="" пути="" УНИАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_04/1461161632-3347.jpeg" src="https://images.unian.net/photos/2016_04/1461161632-3347.jpeg" title="">

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги.

Как отмечается в сообщении, за 10 минут до остановки на станции "Броды" (Львовская область) у беременной женщины отошли воды и начались роды. Скорую помощь вызвали на станцию "Броды", однако, пока поезд прибыл к перрону, женщина родила в вагоне.

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С Бродовского вокзала 38-летнюю роженицу с новорожденной дочкой и двухлетним сыном доставили в районную больницу.

Из-за непредсказуемой ситуации поезд отправился со станции "Броды" на 14 минут позже и прибыл к конечной станции – город Ривне - с опозданием на 10 минут.