Женщина родила в поезде "Львов – Ривне"
18:15, 14 июня 2016Общество
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Сегодня, 14 июня, в поезде сообщением "Львов – Ривне" женщина, у которой неожиданно начались роды, родила девочку. Помогла принять роды у роженицы проводница моторвагонного депо станции "Здолбунов" Елена Крыжановская.
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Женщина родила прямо в поезде / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги.
Как отмечается в сообщении, за 10 минут до остановки на станции "Броды" (Львовская область) у беременной женщины отошли воды и начались роды. Скорую помощь вызвали на станцию "Броды", однако, пока поезд прибыл к перрону, женщина родила в вагоне.
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С Бродовского вокзала 38-летнюю роженицу с новорожденной дочкой и двухлетним сыном доставили в районную больницу.
Из-за непредсказуемой ситуации поезд отправился со станции "Броды" на 14 минут позже и прибыл к конечной станции – город Ривне - с опозданием на 10 минут.
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