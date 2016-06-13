В Днепре вернули дом сироте спустя 12 лет после смерти матери

Об этом сообщает 34 телеканал со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в 2004 году после смерти матери-одиночки мальчик остался сиротой. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, который из-за возраста не мог защитить свои имущественные права, посторонние лица незаконно завладели квартирой в Днепре, принадлежащей мальчику и его умершей матери.

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Впоследствии, при вмешательстве прокуратуры, с целью возмещения ущерба недобросовестные приобретатели квартиры вынуждены были приобрести сироте жилье в Каменском.

В дальнейшем прокуратурой в судебном порядке инициировано признание незаконным отчуждение квартиры, принадлежащей ребенку, и доказано перед судом противоправность лишения ребенка жилья.

Сейчас при содействии прокуратуры достигнуто полное восстановление прав ребенка, на основании решения суда недвижимое имущество возвращено ребенку-сироте - за мальчиком зарегистрировано право собственности на жилье, а его самого вселили в квартиру.