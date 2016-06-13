В Днепре запретили передвижные цирки

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

«Зоозащитники, это ваша победа. Запретил передвижные цирки. Спасибо за настойчивость и принципиальность», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Львовщине запретили концерты артистов, которые выступают в России

В постановлении сказано: «На территории города запрещена работа передвижных или прочих мобильных цирков, которые не имеют специального разрешения, или условия содержания животных не соответствуют их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям. Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на заместителя городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Шикуленко О.В".

Ранее днепряне жаловались на передвижной цирк «Мак», перегородивший дорогу на ж/м «Победа».