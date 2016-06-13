В Минкульте подсчитали украинские музеи, оставшиеся в оккупированном Крыму и на Донбассе
15:59, 13 июня 2016Общество
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На сегодняшний день 99 украинских музеев находятся на временно оккупированных территориях.
В Минкульте подсчитали украинские музеи, оставшиеся на оккупированных территориях / cultua.info
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления музейного дела и культурных ценностей Министерства культуры Украины Василий Рожко.
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«По нашим последним подсчетам, таких музеев 99, учитывая Крым, Севастополь, а также Луганскую и Донецкую области ... Более 1 млн 200 предметов, а по некоторым данным даже до 2 миллионов оказались за чертой досягаемости украинской власти», - сообщил чиновник.
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