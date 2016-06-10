Кернес: за три года в Харькове заработает комплекс по переработке мусора

Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

По его словам, городская власть Харькова разработала проект и подписала договор с Министерством регионального развития и Министерством финансов, по которому город будет получать на эти цели средства Всемирного банка в размере 44 млн долл.

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"На сегодняшний день мы ждем результатов предстоящего тендера на предмет строительства комплекса", - сказал Кернес.