Взрыв на полигоне в Черниговской области: В прокуратуре рассказали подробности трагедии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, военной прокуратурой Черниговского гарнизона внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.414 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Установлено, что трое военнослужащих срочной службы воинской части разожгли костер на непроверенном участке полигона, где сдетонировало и взорвалось неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое военнослужащих и еще один получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга.

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В настоящее время следователями военной прокуратуры гарнизона проводится осмотр места происшествия и другие первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин взрыва, проверяются действия командования воинской части на предмет ненадлежащего исполнения служебных обязанностей по проведению мероприятий по уборке территорий полигона после проведения учений и учебных стрельб.

Как сообщал УНИАН, по данным харьковского регионального медиа-центра Министерства обороны Украины, погибшие в результате взрыва на военном полигоне в Черниговской области призывники были призваны в Вооруженные силы весной 2016 года из Харьковской области.