На полигоне в Черниговской области прогремел взрыв, погибли двое военных

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В результате взрыва трое военнослужащих получили ранения.

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"Их было немедленно эвакуировали в медицинское учреждение в г. Чернигов. Около 12:10 двое военнослужащих от полученных травм скончались. Состояние здоровья третьего военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С целью выяснения причин и обстоятельств трагедии на месте происшествия работают комиссия и правоохранительные органы.