На полигоне в Черниговской области прогремел взрыв, погибли двое военных
15:53, 09 июня 2016Общество
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В ходе оборудования военного полигона в пгт. Гончаровское Черниговской области на непроверенном участке местности, где расположены мишенные поля, трое военных разожгли костер, после чего произошел взрыв неизвестного предмета.
На полигоне в Черниговской области погибли двое военных / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В результате взрыва трое военнослужащих получили ранения.
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"Их было немедленно эвакуировали в медицинское учреждение в г. Чернигов. Около 12:10 двое военнослужащих от полученных травм скончались. Состояние здоровья третьего военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.
С целью выяснения причин и обстоятельств трагедии на месте происшествия работают комиссия и правоохранительные органы.
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