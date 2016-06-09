Предприниматели просят поломать "серые схемы" на Одесской таможне

Об этом заявила представитель компании "Твоя логистика" Ирина Заяц, говорится в сюжете 112 канала.

"У нас за последнее время было оформлено более 2 тыс. деклараций, и. допустив одну незначительную механическую ошибку, нам сейчас хотят выписать протокол. Хотя согласно тому же таможенному кодексу мы имеем право отозвать декларацию, но нам такой возможности не дают. Все знают как работают таможенники - предприниматель платит за каждую оформленную декларацию. Мы как белая прозрачная компания никому никаких денег платить не собираемся", - заявила Заяц.

Представитель компании уверена, что это является своеобразным давлением на предприятие со стороны одесских таможенников.

"Чем больше компания, чем больше ее оборот, тем больше есть вероятность того, что будут допущены ошибки. Мы не против отозвать декларацию, исправить ошибки и доплатить платежи, но нам не дают такой возможности", - констатирует предприниматель.

В компании считают, что таким образом инспекторы пытаются выбить как можно больше денег из бизнеса. Ведь любая белая компания имеет прибыль только от оборота, а не с каждой декларации, поэтому такие действия таможенников могут привести к тому, что белые компании вынуждены будут перейти на серые схемы работы.

"В Таможенном кодексе прописано, что протоколы выписывают на те компании, которые умышленно уклоняются от уплаты пошлины, но таможенники не вникают в саму суть закона, они цепляются к запятым, к словам", - говорит Ирина Заяц.