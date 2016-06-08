В Одессе прокуратура предотвратила незаконное завладение землей на территории парка "Мемориал 411-ая батарея"

Судом отменено право собственности частного предприятия на указанное имущество / hram-ua.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по апелляционной жалобе прокуратуры области в конце прошлой недели отменено решение Хозяйственного суда области, которым был признан действительным договор купли-продажи 10 нежилых зданий общей площадью более 340 кв. м.

«Указанные сооружения расположены на территории парка «Мемориал 411 батарея» на земельном участке площадью более 2 га и стоимостью почти 31 млн грн», - подчеркнули в пресс-службе.

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Кроме того, как отметили в ведомстве, судом отменено право собственности частного предприятия на указанное имущество. Одним из оснований для отмены решения суда первой инстанции стали 2 постановления Киевского районного суда Одессы, которыми гражданин признан виновным в подделке документов, согласно которым хозяйственным судом признано действительным указанное соглашение.

«Более того, установлено, что объекты недвижимости, которые были предметом рассмотрения хозяйственным судом, никогда не существовали. Признание в судебном порядке права собственности на них было необходимо для завладения землей», - акцентировали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что сейчас судом апелляционной инстанции принято новое решение, которым частному предприятию отказано в удовлетворении исковых требований.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2013 года прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного завладения 2,3 га Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи.

8 апреля прошла акция протеста против застройки мемориала. Ее участники утверждали, что история с попытками застройки мемориала длится с 2006 года – тогда фирме-застройщику удалось в судебном порядке доказать, что на территории мемориала находятся якобы принадлежащие ей 3 общежития, сараи и гаражи, которые на самом деле не существуют. Получив под данные объекты землеотвод, они претендуют на несколько гектаров мемориала.

Справка УНИАН. Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи — мемориальный комплекс, посвященный героической обороне Одессы во время Второй мировой войны. В состав комплекса входят музей, выставка военной техники под открытым небом, батарея береговой обороны, большой засаженный дубами парк. Мемориал находится на южной окраине Одессы и относится к Киевскому району.