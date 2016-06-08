СМИ: В одном из частных заведений оккупированного Крыма "казаки" привлекают детей для работы в карьере

Об этом рассказал так называемый атаман "Крымского казачьего округа" Владимир Миронов, комментируя результаты проверки заведения, пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на «Крымскую газету».

«Уже были проведены проверки в этом заведении. Конечно, без моего участия. В ходе проверок выяснилось, что два ребенка вообще оторваны от учебного процесса и работают на каком-то карьере учредителя учреждения», - рассказал Миронов.

«Это факт. Есть права ребенка, и нет разницы, в каком учреждении он обучается: в частном или государственном. Если за него заплатили, он должен учиться, а не работать на карьере», - подчеркнул атаман.

Миронов также признался, что после ареста учредителя заведения - "атамана" "Ялтинского казачьего куреня" Анатолия Кусливого, его направили в заведение для разрешения конфликта, возникшего между трудовым коллективом и новым руководством. Однако, по его признанию, сыновья Кусливого обвинили "атамана" в рейдерском захвате», после чего он покинул корпус.

Подтверждения информации о работе воспитанников заведения в карьере из других источников нет.

"Крымский казачий кадетский корпус", являющийся единственным и частным подобным учреждением на оккупированном полуострове, уже месяц находится в эпицентре скандалов. В середине апреля 2016 года после ареста учредителя заведения - "атамана" "Ялтинского казачьего куреня" Анатолия Кусливого, который попал под следствие возник конфликт из-за должности директора.

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В мае текущего года председатель региональной общественной организации «Крымский республиканский антикоррупционный комитет» Илья Большедворов вместе с соратниками провели пикет против закрытия частного учебного заведения "Крымского казачьего кадетского корпуса".

Оккупационные власти отказались согласовывать проведение пикета в связи с ситуацией вокруг частного учебного заведения.Тем не менее, акция состоялась, ее участников разогнала полиция.

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