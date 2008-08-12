Украинские пограничники изъяли оружие у пяти граждан России

За минувшие сутки украинские пограничники совместно с таможенными органами изъяли у пяти граждан России оружие и боеприпасы, которые те незаконно перевозили через границу.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в частности, 51-летний житель Твери пытался незаконно ввезти в Украину через пункт пропуска «Гоптовка», Харьковской области, пистолет с резиновыми пулями “Стражник”, два магазина с тремя патроны к нему. Оружие россиянин перевозил в подлокотнике внедорожника “Тойота Прадо”. Пистолет и патроны оценены в 1 тыс. 55 гривен, оружие изъято вместе с автомобилем, в котором его прятали. Внедорожник правонарушитель оценен в 250 тыс. гривен. Конфискат передан таможне.

Кроме того, сообщает Госпогранслужба, оружие было изъято еще у четырех россиян в пунктах пропуска на территории Крыма, Харьковской и Черниговской областей. Они незаконно перевозили три пистолета с резиновыми пулями, 1 газовый пистолет и 20 патронов к упомянутому оружию. Двое из правонарушителей следовали в Украину.