Госпромнадзор оштрафовал 372 руководителей донецких шахт

В Донецкой области Госпромнадзор оштрафовал 372 руководителей шахт за нарушениях требований нормативно-правовых актов по промышленной безопасности и охране труда.

Как сообщили УНИАН в Донецком горном округе Госпромнадзора, всего количество штрафов, наложенных на работников шахт, за первое полугодие текущего года увеличилось на 1179, или на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, оштрафовано 372 руководителя, что на 63 штрафа, или на 17% больше, чем за такой же период 2007 года. При этом число штрафов, наложенных на руководителей угольных предприятий инспекторами города Селидово, возросло на 58%, города Донецка – на 39%.

Сумма штрафов в первом полугодии 2008 года возросла с 440 тыс. грн до 514 тыс. грн, или на 14% по сравнению с первым полугодием прошлого года.