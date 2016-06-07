В Днепре участник АТО угрожал полицейским гранатой
18:12, 07 июня 2016Общество
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Мужчина угрожал полицейским привести гранату в действие.
Инспекторы вместе с участковым задержали мужчину / НПУ
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Днепра, передает Depo.Днепр.
На жилом массиве Западный патрульные полицейские задержали гражданина с гранатой РГО.
Мужчина угрожал привести ее в действие. Инспекторы вместе с участковым задержали мужчину.
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Личность установили - им оказался гражданин, 1965 года рождения, участник боевых действий. Подозреваемого доставили в отделение полиции Новокодацкого района.
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