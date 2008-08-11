Экологи просят Платини не допустить уничтожения киевской природы

Национальный экологический центр Украины обратился к руководителю УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ с просьбой не допустить уничтожения киевской природы в процессе подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

В обращении к М.ПЛАТИНИ перечислены угрожающие для окружающей среды строительные проекты, приуроченные к Евро-2012. Члены НЭЦУ призывают руководство УЕФА запретить Украине уничтожать природу в ходе подготовки страны к финальной части Евро-2012.

По мнению экологов, только М.ПЛАТИНИ сейчас имеет административный ресурс, которым можно запретить незаконные строительства.

Специалисты НЭЦУ отмечают, что подготовка к Евро-2012 в Украине нарушает несколько международных природоохранных конвенций. Они отмечают, что значительную часть новых сооружений, фан-зон и даже новый стадион в Киеве планируют разместить на месте зеленых зон, большинство из которых должно находиться под охраной.

“Защиты этих территорий требуют международные соглашения, ратифицированные Украиной. Вместо этого Украина не только не уделяет достаточного внимания их охране, но и собирается полностью уничтожить значительную их часть”, - заявил председатель Национального экоцентра Игорь СИРЕНКО.

По его словам, в “черный список” попадают Труханов остров, парк Дружбы народов, зеленые зоны вокруг Национального выставочного центра и т.п.

“В целом ради Евро-2012 киевская власть планирует пожертвовать более чем 250 гектарами парковых зон. Строительство нарушает и национальное законодательство Украины”, отмечают экологи.