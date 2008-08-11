При получении взятки задержан следователь налоговой милиции

Работниками отдела по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы Государственной налоговой администрации в Одесской области сегодня был задержан следователь налоговой милиции при получении взятки на сумму 6 тысяч долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, этот следователь вымогал деньги у субъекта предпринимательской деятельности за решение вопроса о невозбуждении в отношении него уголовного дела по результатам проверки.

Факт получения налоговиком взятки задокументирован также соответствующим протоколом о выявлении следов люминесцентного вещества на его руках, которым были обработаны денежные купюры.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).