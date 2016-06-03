Неизвестные сломали "Вело-СТО" в Харькове

Об этом сообщает "Восточнный дозор" со ссылкой на социальные сети.

"Поставили такую важную для велосипедистов вещь, сегодня подъехал - уже насос сломан! Ну кому он мешал?!", - возмущается подписчик одного из харьковских пабликов.

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"Я никогда не понимал людей, способных на такие тупые поступки. Только поставят что-то интересное и красивое, и тут же эти олени что нибудь нарисуют или сломают", - поддерживает автора поста другой подписчик.

Напомним, бесплатная "Вело-СТО" появилась на Павловом Поле 27 мая. На ней дновременно может разместиться три велосипеда.

Первую "Вело-СТО установили в парке им. Горького 18 сентября прошлого года. Харьковское "Вело-СТО" представляет из себя конструкцию с инструментами, на нее можно положить личные вещи, например рюкзак, и выполнять ремонт.