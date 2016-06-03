Под Харьковом местные жители перекрыли трассу, требуя ее ремонта

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По сведениям полиции, трасса была перекрыта активистами вблизи поселка Безлюдовка Харьковского района.

"Акция мирная и санкционированная, продлится до 10:00. Транспорт пока что пустили в обход. Движение регулируется", - отметили в полиции.

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На время акции автомобили направляли по параллельным трассе улицам.