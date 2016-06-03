Под Харьковом местные жители перекрыли трассу, требуя ее ремонта
10:46, 03 июня 2016Общество
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Под Харьковом местные жители перекрывали трассу, ведущую в Змиев, требуя ее ремонта.
На время акции автомобили направляли по параллельным трассе улицам / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
По сведениям полиции, трасса была перекрыта активистами вблизи поселка Безлюдовка Харьковского района.
"Акция мирная и санкционированная, продлится до 10:00. Транспорт пока что пустили в обход. Движение регулируется", - отметили в полиции.
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На время акции автомобили направляли по параллельным трассе улицам.
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