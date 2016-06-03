Гриневич: В Украине сложилась кризисная ситуация с финансированием профессионально-технического образования

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в рамках специализированного тренинга "Инклюзивное образование - уровень сознания нации. Опыт. Перспективы. Результаты" в Житомире она сообщила, что "в Украине сложилась кризисная ситуация с финансированием профессионально-технического образования".

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Гриневич напомнила, что вчера в Киеве состоялись парламентские слушания "Профессиональное образование как составляющая обеспечения квалифицированного кадрового потенциала страны: проблемы и пути решения".

По ее убеждению, действующую систему финансирования профессионально-технического образования нужно кардинально менять.

Так, финансирование указанного образования за счет местных бюджетов маленьких городов Гриневич считает слишком большой нагрузкой на эти бюджеты. "Сейчас до конца этого года мы должны сохранить систему профессионально-технического образования, не разрушать ее и выработать планы регионального развития этого образования, чтобы понять, что для региона действительно нужно, чтобы, возможно, объединить ПТУ, и когда они будут об объединены, то станут сильнее, а за это время, по моему убеждению, все это образование должно управляться с уровня области и здесь должны быть структурированы все финансовые ресурсы", - сказала Гриневич.

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Говоря о путях финансирования профтехобразования Украины, министр сообщила, что сейчас по этому поводу продолжается дискуссия. "Пока идет дискуссия", - сказала она.

По мнению Гриневич, кризис в финансировании профтехобразования страны должен быть использован для того, чтобы эту образовательную систему усовершенствовать. "Этот кризис должен быть использован для того, чтобы изменилось профтехобразование, работодатели будут доверять этой системе только тогда, когда будут знать, что она выпускает специалистов, которые сразу же могут приступить к работе и успешно трудиться", - отметила министр.