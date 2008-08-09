В Украине будет жарко

Завтра, 10 августа, в Украине ожидается жаркая, преимущественно без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, кратковременные дожди ожидаются в западных, северных, Винницкой и Одесской областях.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-21°, в восточных областях местами 6-10°; днем 25-30°, на юге и востоке местами до 32°, в западных и северных областях 21-26°.

11-12 августа удержится переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму и Приазовье преимущественно днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 12-17° (11 августа в западных областях местами 8-10°), в южной части 15-20°, днем 27-32°, в западных (кроме Закарпатья), а 11 августа и в северных областях 24-29°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

13-14 августа ожидается сухая знойная погода с температурой ночью 14-19°, днем 29-34°; южной и восточной части ночью 17-23°, днем 30-36°.

Завтра в Киеве и области небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

11-12 августа без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 11 августа 24-29°, 12 августа 27-32°.

13-14 августа в столице и области без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°.