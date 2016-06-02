В Одесской области при получении взятки задержаны двое полицейских

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в ночь на 2 июня прокуратура области совместно с Департаментом внутренней безопасности ГУ НП в области при получении неправомерной выгоды разоблачила участкового инспектора и и. о. руководителя одного из райотделов полиции.

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"Установлено, что правоохранители требовали и систематически получали от частного предпринимателя деньги за непрепятствование его хозяйственной деятельности и за несоставление административных протоколов", - сказали в пресс-службе.

Указанные лица задержаны при получении очередной взятки, сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.