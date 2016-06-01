В честь Савченко назвали одну из вершин в Гималаях

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил спортивный журналист Валентин Щербачев.

"Я решил назвать одну из гор в честь Надежды Савченко, потому что это женщина, которая 2 года в застенках одна боролась с системой кровожадного диктатора. В прошлом году я назвал гору в честь героев Украины, а теперь непальские власти выдали официальный сертификат о том, что одна другая вершина называется "Надия"", - рассказал Щербачев.

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"Гималаи - очень большая и молодая горная система. Там очень много безымянных вершин. 20 с лишним лет я уговаривал власти Непала дать возможность назвать одну из вершин украинским именем", - отметил Щербачев. Он рассказал, что получил разрешение назвать две вершины, так как уже считается в Непале своим.

"Лет 5 я все это изучал и точно знаю, что у них не было названий. Там еще порядка 300 таких вершин. Я выбрал очень красивые вершины. Там потрясающая панорама, хочется упасть на колени и молится за то, что в мире есть такая красота", - рассказал Щербачов.

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Он также отметил, что в Гималаях им было проведено 27 футбольных матчей под украинским флагом на высотах от 5,5 до 6,5 тис. метров, 4 малых олимпиады и 4 международных турнира.

"Раз 20 мы делали это только на уровне Украина-Непал. Сейчас с нами ходят британцы, немцы, австралийцы и новозеландцы. Благодаря этим акциям они знают об Украине очень много, им не приходится объяснять, что на Донбассе происходит не гражданская война, а война, вызванная агрессий России", - рассказал журналист.