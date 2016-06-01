Сегодня во Львове объявлен день траура

00:53, 01 июня 2016
Общество
3469

Сегодня, 1 июня, во Львове объявлен траур по спасателями, которые погибли на полигоне в Грибовичах, героически выполняя свою работу.

Во Львове объявлен день траура / фото: УНИАН

На башне Ратуши будет приспущен штандарт города, сообщается на сайте Львовского городского совета.

Львовский городской совет обращается ко всем с просьбой воздержаться на это время от проведения праздничных мероприятий и развлекательных программ.

"Город выражает соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОбвал на свалке под Львовом: местные власти назвали сумму необходимую для предотвращения экологической катастрофы

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего сотрудника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter