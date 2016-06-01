Сегодня во Львове объявлен день траура

На башне Ратуши будет приспущен штандарт города, сообщается на сайте Львовского городского совета.

Львовский городской совет обращается ко всем с просьбой воздержаться на это время от проведения праздничных мероприятий и развлекательных программ.

"Город выражает соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего сотрудника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.