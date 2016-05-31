В Одессе открылась выставка изобретений Леонардо да Винчи

22:22, 31 мая 2016
Общество
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Выставка творческого наследия итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи открылась на ул. Екатерининской.

Думская

На выставке, которая открылась в выставочном центре на Екатерининской, 27/1, представлены модели различных двигателей, сельскохозяйственных приспособлений, знаменитые крылья и прочие устройства и приспособления, дающие возможность оценить талант изобретателя. Об этом сообщила Думская.

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Как известно, технические идеи мастера намного опередили время, и только сейчас можно по достоинству оценить его гениальность.

Отдельная часть экспозиции посвящена его картинам: можно увидеть репродукции Моны Лизы, Тайной вечери и Мадонны с младенцем.

По словам организаторов экспозиции, выставка наследия да Винчи объехала весь мир и везде имела большой успех.

Одесситы смогут познакомиться с творчеством итальянского мастера до 27 июля.

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