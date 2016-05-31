В Украине упрощен доступ на фармрынок зарегистрированных на Западе лекарств

За принятие законопроекта №4484 "О внесении изменений в ст. 9 закона "О лекарственных средствах" (относительно государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств)" за основу и в целом проголосовали 239 депутатов при необходимых 226 голосах.

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Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что этот законопроект устранит монополию фармацевтических компаний на украинском рынке лекарств и облегчит попадание в страну зарегистрированных в развитых странах лекарственных средств. "Он позволяет по модели европейского сообщества завезти на территорию Украины те лекарства, которые украинцы сегодня ездят покупать в Венгрию, Словакию, Словению, которые стоят намного дешевле, чем представленные в Украине", - сказала Богомолец.

Как отмечается в пояснительной записке, срок принятия решения Министерством здравоохранения о регистрации лекарственного средства сокращен до 10 рабочих дней (ранее-месяц.-УНИАН). Также предусматривается, что государственная регистрация лекарственного средства, содержащего действующее вещество, которое уже зарегистрировано компетентным органом США, Швейцарии, Австралии, Канады или страны Евросоюза, будет осуществляться по упрощенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 20 апреля принял ряд решений по дерегуляции рынка лекарств с целью наполнения рынка и установления конкурентных цен на лекарства в Украине.