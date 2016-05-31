В Днепропетровской области на берегу пруда обнаружили 31 современную гранату
15:52, 31 мая 2016Общество
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В Днепропетровской области в селе Любимовка Днепровского района на берегу пруда 30 мая выявили 31 гранату для гранатомета ВОГ-25.
Найденные боеприпасы уничтожены / facebook.com/arsen.avakov.1
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, сообщение об обнаружении взрывчатых предметов поступило на телефон службы спасения «101» от неизвестного лица.
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Отделение группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовало место происшествия, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено. Найденные боеприпасы уничтожены.
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