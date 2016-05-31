Под Радой активистка набросилась с оскорблениями на Савченко (фото)

Это произошло, когда Савченко вышла к митингующим во время перерыва в заседании, сообщает "Сегодня".

Женщина обратилась к нардепу, заявляя, что хочет "сгноить таких, как она". Все это время Надежда терпеливо слушала агрессивную личность.

"Ты все сказала? Тебе полегчало?", - были слова Савченко после того, как активистка закончила свой монолог.

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Народный депутат больше ничего не ответила и ушла.

Тем временем толпа журналистов чуть не затоптала нардепа в погоне за ней. Некоторые представители СМИ даже толкались с полицией, которая без документов не пускала к Савченко.