СМИ: В посольство Нидерландов в Киеве неизвестный принес еще одну украденную картину
В посольство Королевства Нидерланды в Киеве 30 мая неизвестный принес картину 1784 года авторства Исаака Оватера (Іѕаак Ouwater), под названием Nieuwstraat in Hoorn.
Об этом сообщает "Громадське".
"С большой вероятностью, она является одной из тех работ, которые были похищены из музея Западной Фрисляндии голландского городка Горн в ночь на 10 января 2005 года", – говорится в сообщении.
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Ссылаясь на свои источники "Громадське" добавляет, что мужчина получил эту картину в подарок несколько лет назад и все это время она находилась у него дома. Две недели назад он принес картину к искусствоведу, чтобы получить профессиональную консультацию относительно авторства, стоимости и художественной ценности произведения.
Именно во время такой консультации искусствовед выяснила и сообщила владельцу, что картина принадлежит к похищенной десять лет назад коллекции, после чего тот решил вернуть его владельцам.