СМИ: В посольство Нидерландов в Киеве неизвестный принес еще одну украденную картину

Об этом сообщает "Громадське".

"С большой вероятностью, она является одной из тех работ, которые были похищены из музея Западной Фрисляндии голландского городка Горн в ночь на 10 января 2005 года", – говорится в сообщении.

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Ссылаясь на свои источники "Громадське" добавляет, что мужчина получил эту картину в подарок несколько лет назад и все это время она находилась у него дома. Две недели назад он принес картину к искусствоведу, чтобы получить профессиональную консультацию относительно авторства, стоимости и художественной ценности произведения.

Именно во время такой консультации искусствовед выяснила и сообщила владельцу, что картина принадлежит к похищенной десять лет назад коллекции, после чего тот решил вернуть его владельцам.