В Харькове прошла акция "Молодежь против СПИДа"
18:15, 30 мая 2016Общество
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Акция «Уличная культура Харькова, молодежь против СПИДа» прошла 29 мая на площадке возле ТРЦ «Караван».
Пасмурная погода не стала помехой для участников / city.kharkov.ua
Об этом сообщает city.kharkov.ua.
В мероприятии приняли участие представители разных городов Украины. Акцию поддержали более пятидесяти представителей таких молодежных течений и субкультур, как брейкданс, велотриал, паркур, воркаут, граффити и др. Пасмурная погода не стала помехой для их выступлений перед сотнями харьковчан.
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Организаторы - Департамент по делам семьи молодежи и спорта, Харьковский центр досуга молодежи.
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