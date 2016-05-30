В Харькове прошла акция "Молодежь против СПИДа"

Об этом сообщает city.kharkov.ua.

В мероприятии приняли участие представители разных городов Украины. Акцию поддержали более пятидесяти представителей таких молодежных течений и субкультур, как брейкданс, велотриал, паркур, воркаут, граффити и др. Пасмурная погода не стала помехой для их выступлений перед сотнями харьковчан.

Читайте такжеКитаец требует 2 миллиона юаней за неправильно поставленный диагноз

Организаторы - Департамент по делам семьи молодежи и спорта, Харьковский центр досуга молодежи.