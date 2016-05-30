Луценко заявил, что "никогда и нигде не был замечен в пьяном дебоше"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время первой пресс-конференции на посту.

Генпрокурора попросили прокомментировать тот инцидент и дать обещание, что подобные инциденты больше не произойдут.

"Я как-нибудь пообещаю вам что-то другое, хорошо. Не учите меня, пожалуйста, жить, в том числе относительно этого аэропорта. Я прожил 51 год с испытаниями, которые кое-кто еще не прошел. Поэтому можете абсолютно спокойно себе записать: Луценко никогда и нигде не был замечен в пьяном дебоше. Никогда и нигде", - заявил Луценко.

"Да, это факт, что до тюрьмы, когда у меня было получше здоровье, я, никогда не прячась, со своими коллегами в выходные ходил в несколько заведений... Я никогда не прятался от этого, но я не собираюсь сейчас перед вами в чем-то каяться - ни в чем. Дело Франкфурта закрыто за отсутствием состава преступления. А тот, кто раздул этот мыльный пузырь, и дальше обогащает журналистский актив", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 5 мая 2009 года немецкая газета "Бильд" написала, что Луценко с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Луценко заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми.

Тогда сын министра решил судиться с газетой "Бильд". Он требовал опровергнуть информацию о якобы пребывании в аэропорту в состоянии алкогольного опьянения.

Земельный суд Берлина 22 мая вынес решение о публичном опровержении материалов в немецком издании www.bild.de.