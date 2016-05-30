В Харькове появились бесплатные СТО для велосипедов

Об этом сообщает "Вечерний Харьков" со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

На СТО есть возможность бесплатно воспользоваться насосом для любого типа колес, универсальным набором шестигранников и отверток, спицевым, разводным или «семейным» ключами. Заехав на СТО, велосипедисты могут устранить самые распространенные поломки - накачать спустившееся колесо, закрутить гайки, починить регулировку передач.

По словам организатора Анатолия Рыбалко, СТО будет работать круглосуточно. Помимо этой станции техобслуживания такие конструкции уже смонтированы на пересечении ул. Деревянко и ул. Сумской, в районе ст. м. «Героев Труда», а вскоре будет смонтировано еще две вело-СТО, а до конца года – пять.

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«Я думаю, что в день здесь сможет обслуживаться около 50 человек. Завтра такое СТО мы временно установим на пл. Свободы, чтобы во время Велодня каждый желающий смог им воспользоваться и отремонтировать свой велосипед», - отметил Анатолий Рыбалко.

Первую вело-СТО установили в парке им. Горького в рамках Европейской недели мобильности в сентябре 2015 года. Тогда было принято решение об установке еще нескольких таких СТО по всему городу.