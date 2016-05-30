В Раде хотят отменить три дня "майских" выходных для украинцев

Об этом говорится в законопроекте №4722 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сокращения количества праздничных и выходных дней)", который был зарегистрирован в парламенте, а сегодня его направили на рассмотрение профильного комитета.

Также нардепы предлагают отменить предоставление дополнительного выходного в понедельник, если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье. "В Украине сохраняется проблема нерационального количества выходных дней, что является недопустимым в сложный экономический период, который также совпадает с международным вооруженным конфликтом между Россией и Украиной", - считают в Раде.

Читайте такжеСтало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на майские праздники

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что в Украине продолжают отмечаться определенные праздники, "положительная суть которых была осквернена из-за пророссийской пропаганды". Поэтому, по словам авторов, существует необходимость сокращения перечня праздничных дней.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине в июне будет 11 выходных с учетом христианского праздника Троицы и Дня Конституции Украины, а также традиционных выходных дней.