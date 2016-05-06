"Июньские праздники": В следующем месяце украинцы будут отдыхать 11 дней

Так, дополнительными выходными определены 20, 27 и 28 июня, согласно положениям, изложенным в статье 73 Кодекса законов о труде Украины, сообщает 5.ua.

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То есть в июне украинцы будут отдыхать 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, и 28 числа.

Рабочих дней в июне будет только 19.

Напомним, на майские праздники украинцы отдыхали с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая.

В этом году на 1 мая пришелся День международной солидарности трудящихся и Пасха.



