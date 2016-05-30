В харьковском военном госпитале за два года АТО медицинскую помощь получили 15,5 тысяч бойцов

Об этом сообщили в Харьковском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника госпиталя Виктора Полищука.

По его словам, за последние месяцы две трети этих пациентов уже получили необходимую медицинскую помощь в медицинских пунктах воинских частей, мобильных госпиталях или в гражданских больницах на Донбассе. В Харьков они прибывают с четкими тенденциями к выздоровлению или для прохождения курса реабилитации.

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Военные врачи заявляют, что большую помощь в лечении участников АТО им оказывают коллеги из гражданских медицинских учреждений Харькова, где сейчас находятся около 15 воинов. Всего же в харьковском военно-медицинском центре лечение сейчас проходят более 100 участников АТО.