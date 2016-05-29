За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных, еще 4 ранены
На Донбассе за сутки зафиксировано 30 обстрелов боевиками позиций украинских военных.
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий пятеро военнослужащих погибли, четверо получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки, к большому сожалению, пятеро украинских военнослужащих погибли. Еще четверо наших бойцов были ранены», - сказал Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, в зоне проведения АТО за прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов боевиками позиций украинских военных, из них 13 на Донецком, 12 на Мариупольском и 5 на Луганском направлениях.