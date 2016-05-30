Глава АП и мэр Вероны обсудили план возвращения найденных в Украине картин в Италию

Об этом глава Администрации Президента Украины Борис Ложкин написал на своей странице в Facebook.

"Недавно наши пограничники в ходе специальной операции разыскали в Одесской области 17 картин великих мастеров, украденных в прошлом году из Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte. А сегодня мы с мэром Вероны Флавио Тоси обсудили план их возвращения", - говорится в сообщении.

Ложкин добавил, что "в знак благодарности мэрия Вероны пообещала сделать вход в городской музей для украинцев бесплатным до конца года".

Читайте такжеПохищенные в Италии картины воры прятали на острове в дельте Днестра, а ФСБ планировала свою операцию - ГПСУ (видео)

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко поздравил личный состав Государственной пограничной службы и сотрудников военной прокуратуры, которые осуществили успешную операцию по поиску коллекции из 17 ценнейших картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из музея в итальянской Вероне.

Президент отметил, что общая стоимость этой коллекции по документам, которые были предоставлены пограничной службой и военной прокуратурой, на сегодняшний день превышает 16 миллионов евро.

Читайте такжеПохищенные из голландского музея и найденные в Украине картины вернут в Нидерланды - СБУ

Напомним, 19 ноября 2015 года из музея Кастельвеккио в городе Верона было похищено 17 ценнейших картин старых мастеров – Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что похитителей этих картин, а также сами картины правоохранители ищут в Одессе. В совершении преступления подозреваются граждане Молдовы.