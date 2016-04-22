Молдаван-похитителей картин Рубенса и Тинторетто из итальянского музея ищут в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из постановления Приморского районного суда Одессы от 30 марта, текстом которого располагает агентство.

В постановлении отмечается, что следственный судья Людмила Гаевая рассмотрела в судебном заседании ходатайство следователя регионального главного управления Национальной полиции о разрешении на временный доступ к информации, содержащей тайну, охраняемую законом.

Свою просьбу следователь обосновал тем, что осуществляется поручение об оказании международной правовой помощи компетентным органам Италии.

В частности, 19 ноября 2015 года из музея Кастельвеккио в Вероне (Италия) неизвестные лица похитили 17 картин, которые являются бесценными произведениями искусства.

«Установлено, что в совершении этого преступления обоснованно подозреваются граждане Молдовы», - говорится в постановлении.

Подозреваемые – уроженцы Молдовы, которые ранее были объявлены в международный розыск за торговлю людьми, изготовление и хранение наркотических средств в крупных размерах.

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Как отмечает следователь в ходатайстве, указанные иностранцы вместе с похищенными картинами скрываются в Одессе. По предположению, помощь в укрывательстве подозреваемым предоставляет родственник одного из злоумышленников.

В частности, речь идет о телефонных разговорах подозреваемых и других нюансах.

«Следователь подчеркивает, что информация, которая есть у оператора телекоммуникационных услуг ООО «ТриМоб», имеет существенное значение», - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, Гаевая ходатайство следователя удовлетворила.

В случае неисполнения решения суд вправе вынести постановление о проведении обыска с целью изъятия необходимых вещей и документов.

«Установить срок действия постановления в течение одного месяца со дня его принятия. Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, в итальянском городе Верона 19 ноября 2015 года трое вооруженных грабителей напали на музей Кастельвеккио, связав единственного охранника и кассира. Они вынесли самые ценные полотна - работы Тинторетто, Рубенса, Беллини и других мастеров.