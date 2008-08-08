Тимошенко: неужели мы настолько богаты?

Правительство запретит менять целевое назначение использования мелиоративных земель.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время совещания в Государственном комитете Украины по водному хозяйству, посвященного вопросом решения проблемы отрасли.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство постоянно получает информацию о фактах изменения назначения мелиоративных земель под застройку. Глава правительства считает такие факты недопустимыми, поскольку, по ее словам, это земли сельскохозяйственного назначения. “Неужели мы настолько богаты, чтобы сегодня менять назначение мелиоративных земель и практически уничтожать тот потенциал, который у нас есть в сельском хозяйстве?”, - спросила премьер-министр Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство на ближайшем заседании примет постановление, которым запретит менять целевое назначение использования мелиоративных земель, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.