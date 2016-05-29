В Виннице в ДТП погибли четверо людей (фото, видео)

В Виннице в дорожно-транспортном происшествии погибли четверо людей.

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Как сообщили УНИАН в Национальной полиции Украины, авария произошла сегодня, 29 мая, в 04.10.

«По предварительной информации, произошло касательное столкновение автомобиля «БМВ-525», который двигался по ул. Брацлавской в г. Виннице, с автомобилем «ВАЗ-21015» службы такси. В результате иномарка выехала за пределы проезжей части и столкнулась со зданием магазина «Лакомка»», - говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб водитель «БМВ-525», 29-летний винничанин, и трое пассажиров иномарки: 29-летний житель Винницы и две девушки в возрасте 23 лет, одна из которых проживала в областном центре, другая – в Тростянецком районе, сообщили в полиции.

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Кроме того, говорится в сообщении, 21-летняя родная сестра погибшей девушки из Тростянецкого района в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение городской клинической больницы. У пострадавшей констатировали закрытую черепно-мозговую травму и политравму.

Следственно-оперативной группой полиции проведен осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).