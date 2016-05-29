В Виннице в ДТП погибли четверо людей (фото, видео)

10:40, 29 мая 2016
Общество
10991

По предварительной информации, произошло касательное столкновение автомобиля «БМВ-525» с автомобилем «ВАЗ-21015» службы такси.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины ДТП / Фото vn.npu.gov.ua

В Виннице в дорожно-транспортном происшествии погибли четверо людей.

Читайте такжеВ Харькове произошло тройное ДТП (фото)

Как сообщили УНИАН в Национальной полиции Украины, авария произошла сегодня, 29 мая, в 04.10.

«По предварительной информации, произошло касательное столкновение автомобиля «БМВ-525», который двигался по ул. Брацлавской в г. Виннице, с автомобилем «ВАЗ-21015» службы такси. В результате иномарка выехала за пределы проезжей части и столкнулась со зданием магазина «Лакомка»», - говорится в сообщении.

Фото vn.npu.gov.ua
Фото vn.npu.gov.ua
Фото vn.npu.gov.ua

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб водитель «БМВ-525», 29-летний винничанин, и трое пассажиров иномарки: 29-летний житель Винницы и две девушки в возрасте 23 лет, одна из которых проживала в областном центре, другая – в Тростянецком районе, сообщили в полиции.

Читайте такжеДорожный форс-мажор: масштабное ДТП в Голосеевском районе Киева парализовало движение авто (фото, видео)

Кроме того, говорится в сообщении, 21-летняя родная сестра погибшей девушки из Тростянецкого района в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение городской клинической больницы. У пострадавшей констатировали закрытую черепно-мозговую травму и политравму.

Следственно-оперативной группой полиции проведен осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter