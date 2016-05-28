СБУ разоблачила механизм вмешательства в работу мобильных операторов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

"В Днепропетровске сотрудники управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили противоправный механизм вмешательства в работу мобильных операторов. По предварительным данным, ежемесячные убытки от незаконной деятельности составили около 200 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, у злоумышленников было найдено несколько десятков тысяч сим-карт и телекоммуникационное оборудование.

"Во время обысков по месту жительства пятерых злоумышленников правоохранители изъяли телекоммуникационное оборудование на 10 тысяч сим-карт, с помощью которого происходило вмешательство в телекоммуникационные сети операторов связи. Также у дельцов изъято 30 тысяч использованных сим-карт украинских и российских операторов связи и 32 тысячи долларов наличными", - отметили в СБУ.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статьям 258-5 (финансирование терроризма), 205 (фиктивное предпринимательство) и 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.